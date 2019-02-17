Россиянин победил на этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

Российский спортсмен Денис Новожилов победил на этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX-250 в Екатеринбурге. Среди девушек первой стала его соотечественница Виктория Сенотрусова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За победу в гонке на 454-метровом треке боролись спортсмены и спортсменки из шести стран: России, Латвии, Германии, Финляндии, Швейцарии и Японии. В результате в мужском зачете первым стал Новожилов, вторым — россиянин Дмитрий Мурлычкин, третьим — финн Миика Мяттинен.

У женщин весь пьедестал оказался российским: победу праздновала Сенотрусова, второе и третье места заняли Татьяна Леушина, Анжела Миллер.

Лидером общего зачета среди мужчин является Кэмерон Нааз (США), лучший из россиян — Герман Титов, он идет 13-м. У женщин первое место занимает Жаклин Лежер (Канада), россиянка Виктория Сенотрусова идет девятой.

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