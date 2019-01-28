В «Игоре» завершился этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

На петербургском курорте «Игора» завершился этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли с 25 по 26 января. Победителем стал чех Михаэль Урбан, впервые в карьере попавший на подиум турнира. В женском зачете на высшую ступень пьедестала поднялась обладательница чемпионского титула Жаклин Лежер из Канады. В юниорском зачете вторую в этом сезоне победу добыл Джо-Джо Веласкес из США.

Лучшими из российских райдеров стали Денис Новожилов и Дмитрий Мурлычкин, занявшие 10-е и 11-е места соответственно. Лидер среди россиян в общем зачете — Герман Титов — занял 25-е место.

Следующий этап чемпионата мира пройдет в Финляндии 2 февраля.

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