Россиянин поднялся на подиум на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках

Российский райдер Герман Титов занял третье место на этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice в Австрии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первым финишировал австриец Лука Даллаго. Второе место занял Кайл Кроксалл из Канады. Титов пришел третьим, хотя долгое время удерживал вторую позицию. Россиянин рассказал, что пропустил Кроксалла вперед в конце гонки. «Там был контакт, хоть и маленький, но я еле устоял на ногах. Хорошо, что смог занять третье место», — подвел итог Титов.

Россиянин в общем зачете соревнований делит четвертое-пятое места с американцем Максвеллом Данном. Лидером остается Кроксалл.

Red Bull Crashed Ice стартовал в декабре в Японии. Этап в Австрии был вторым. Следующий этап пройдет в Финляндии.

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