Этапы по скоростному спуску на коньках пройдут на трех континетах

7 декабря в японской Йокогаме стартует первый этап соревнований по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С декабря по март в Японии, Австрии, Финляндии, России, США и Канаде будут проходить соревнования по скоростному спуску. Они будут разделены на категории: ATSX-1000, ATSX-250, ATSX-500.

Действующие чемпион и чемпионка мира канадец Скотт Кроксалл и американка Аманда Трунцо в будущем сезоне постараются защитить свой титул. А вот финский вундеркинд Мирко Лахти уступит свой юниорский титул и поборется за трофей во взрослом мужском зачете.

Календарь чемпионата мира по скоростному спуску выглядит следующим образом:

7-8 декабря 2018 — ATSX-1000 — Red Bull Crashed Ice, Йокогама, Япония;

5-6 января 2019 — ATSX-250 — Юденбург, Австрия;

19 января 2019 — ATSX-250 — Рауталампи, Финляндия;

26 января 2019 — ATSX-500 — «Игора», Санкт-Петербург, Россия;

2 февраля 2019 — ATSX-1000 — Red Bull Crashed Ice, Ювяскюля, Финляндия;

8-9 февраля 2019 — ATSX-1000 — Red Bull Crashed Ice, Бостон, США;

16 февраля 2019 — ATSX-250 — Уктус, Екатеринбург, Россия;

16 февраля 2019 — ATSX-500 — Мон-дю-Лак, Миннесота, США;

2 марта 2019 — ATSX-500 — Ла-Сар, Квебек, Канада.

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