Россиянин собрал кубик Рубика одной рукой и попал в число лучших

В Бостоне (США) прошел первый в истории чемпионат мира Red Bull Rubic’s Cube по скоростной сборке кубика Рубика. В финальный этап вышли участники из 15 стран. Россияне были представлены во всех четырех категориях: сборка на скорость, ре-скрамбл, «быстрая рука» и сборка на скорость в женском зачете, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лучшего результата добился Андрей Че из Москвы, занявший третье место в скоростной сборке кубика Рубика одной рукой. В матче за третье место он победил представителя Венгрии. В одной из попыток Андрей собрал кубик за 11,817 секунды.

Победителем стал Билл Вонг из Канады.

В женском зачете четвертое место заняла москвичка Лала Аббасова, проигравшая в полуфинале будущей чемпионке мира Дане Ваи (Dana Yi) из США.

Победителем в ре-скрамбле стал Рики Милер из Германии. В сборке кубика на скорость первенствовал Феликс Земдекс (Австралия), личный официально зарегистрированный рекорд которого при сборке стандартного кубика (3х3х3 Cube) на скорость составляет 4,22 секунды.

С большой долей вероятности следующий чемпионат мира Red Bull Rubic’s Cube по скоростной сборке кубика Рубика пройдет в 2019 году в России.

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