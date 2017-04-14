В американском университете построили крупнейший в мире кубик Рубика

Выпускники из Университета Мичигана создали кубик Рубика весом 1500 фунтов (680 килограммов), сообщает Associated Press. Конструкция была представлена на церемонии в инженерном корпусе университетского кампуса в Энн Арбор. Гигантский куб полностью повторяет оригинальный кубик Рубика меньшего размера.

Один из создателей механической конструкции 22-летний Райан Кун (Ryan Kuhn) заявил, что их головоломка является крупнейшей среди тех, в которой детали подвижны. Кун заверил, что на сборку обычного кубика Рубика у него уходит менее двух минут, но в случае с гигантской копией может потребоваться более часа.

Кубик Рубика был изобретен венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком в 80-х годах прошлого века. Ежегодно в мире продается около 10 миллионов таких игрушек.

В ноябре прошлого года житель Голландии Матс Валк (Mats Valk) смог собрать кубик Рубика за 4,74 секунды, что стало новым мировым рекордом.

