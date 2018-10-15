Определились победители экстремальной гонки в Сочи

Любовь Новгородцева и Данил Пономарев выиграли экстремальную гонку Red Bull 400 в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новгородцева выиграла забег в женском разряде, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов за 4 минуты 41 секунду. Данил Пономарев эту дистанцию преодолел за 3 минуты 39 секунд и стал первым среди мужчин. Всего в забеге приняли участие 280 человек: 177 мужчин, 67 женщин и 9 команд по 4 человека в смешанной эстафете.

Гонка проходит по следующим правилам: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин.

В 2018 году запланированы 17 этапов: в Финляндии, США (дважды), Японии, Казахстане, России (дважды), Норвегии, Италии, Канаде, Франции, Германии, Словакии, Польше, Австрии, Словении, Швейцарии.

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