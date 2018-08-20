Завершился заключительный этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

Завершился заключительный пятнадцатый этап самой протяженной этапной велогонки мира Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены преодолели расстояния в 766 километров. Этап протянулся от Хабаровская до Владивостока.

Победителем стал немецкий гонщик Пьер Бишофф. Вторым финишировал Микаэль Кнудсен, представляющий Данию. Третьим стал бразилец Марсело Соарес, ставший рекордсменом — спортсмену довелось принять участие в соревнования уже в третий раз. Награждение состоялось на набережной Цесаревича во Владивостоке.

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