Спорт
 
Последние новости
Рогозин признал зависимость от США
В Италии разбился туристический самолет
Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Самое страшное здание Москвы уничтожат с помощью ножниц 
Кремль не определился с идеей забрать сверхдоходы металлургов
Лица пассажиров московского метро скроют масками 
Умерла двукратная олимпийская чемпионка
Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе
Первый в России гей-парад передумали согласовывать
Новости партнеров

Завершился предпоследний этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

Перейти в «Мою Ленту»

Завершился предпоследний, четырнадцатый этап самой протяженной в мире этапной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены преодолели расстояние в 689 километров, проехав от Благовещенска до Хабаровска. Этап стал последним для россиянина Владимира Гусева — у спортсмена случился рецидив травмы колена и сошел с трассы. Первым к финишу добрался испанец Патрисио Дусе.

Пятнадцатый и последний этап стартует в Хабаровске. Спортсменам предстоит преодолеть участок длиной 766 км от Хабаровска до Владивостока.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Завершился «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
Завершился двенадцатый этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
Завершились очередные этапы велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
Другие материалы рубрики
Спорт00:05Сегодня

Лига автобусов

Российский футбол умирает. Его не спас даже чемпионат мира
12:41Сегодня

Умерла двукратная олимпийская чемпионка

09:52Сегодня

Россиянин приспособил Кубок Стэнли под пельмени

12:08 9 августа

Незабившего пенальти футболиста «Спартака» попросили уйти

Спорт00:02 4 августа

Некого доить

В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
11:27Сегодня

Сборная России взлетела в рейтинге ФИФА

23:4515 августа

Футболист сборной России оценил влияние чемпионата мира на карьеру

09:44 9 августа

Испанец стал самым дорогим вратарем мира

Спорт00:03 2 августа

Весь в батю

Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?
07:32Сегодня

Турецкий клуб купил коз вместо футболистов

20:5715 августа

Слуцкому привезут игрока «Реала»

19:33 8 августа

Европейский клуб объявил о похищении футболиста

Россия
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
Игры победителей
В Москве прошла мини-олимпиада для детей, преодолевших тяжелые заболевания
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
Министр просвещения захотела ужесточить правила усыновления в России
«Надо было решать вопрос. Ну я и поехал к самому Брежневу»
 
Все материалы
Мир
«Это худшая страна на свете»
 
Названо условие ухода российских военных с границы Израиля и Сирии
Британцев заподозрили в шпионаже за европейскими дипломатами
Воспитатели побили детей и попали на видео
Трамп отменил ограничения на нанесение киберударов по противникам США
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
Все материалы
Бывший СССР
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Грузинская армия опробовала американские Javelin
Новый украинский ракетный комплекс сочли муляжом
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Экипаж российского танкера предупредил о риске захвата украинскими властями
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Россия перестала избавляться от госдолга США
Раскрыты подробности дальнейшей судьбы плана помощника Путина
Назван самый быстропродаваемый товар
Роскачество не нашло идеальных школьных рюкзаков
Владельцы Tesla испугались Илона Маска
Названы последствия отказа от повышения пенсионного возраста
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший замглавы столичного главка СКР Никандров сел за взятки
Пассажир бизнес-класса пинал полицейских и требовал отправить его «баиньки»
Семейная ссора закончилась убийством и суицидом
Оправданный по делу об убийстве россиянин признался в убийстве
Все материалы
Наука и техника
Выше некуда
Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Рогозин признал зависимость от США
Россия представила Ту-22М3М
Обнаружена неожиданная польза завтрака
Найден способ предсказать продолжительность жизни
Все материалы
Спорт
Лига автобусов
Российский футбол умирает. Его не спас даже чемпионат мира
Завершился предпоследний этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
Умерла двукратная олимпийская чемпионка
Россиянин приспособил Кубок Стэнли под пельмени
Сборная России взлетела в рейтинге ФИФА
Футболист сборной России оценил влияние чемпионата мира на карьеру
Турецкий клуб купил коз вместо футболистов
Все материалы
Культура
Untitled from the series she dances on Jackson, 2011- 2012Грязный мир
Крах американской мечты и мифы Черного моря в чувственных фотографиях
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Эдуард УспенскийНе тратил время зря
Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
50 Cent снимал клип и попал в настоящую перестрелку
Рэперша Ники Минаж чуть не убила возлюбленного
Организаторы выставки Бэнкси в Москве ответили на возмущения художника
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Мужчина украл у бывшей девушки унитаз и стал посмешищем
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
«Слишком страшный» трейлер нового фильма ужасов заблокировали
Все материалы
Ценности
Ads campaign for kkwbeautyЛучше меньше
Они победили Ким Кардашьян. Все деньги мира у них в кармане
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Составлен список лучших осенних вещей
Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе
Найден новый способ защиты от дождя
Найдено доказательство беременности Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
The Golden Bridge is lifted by two giant hands in the tourist resort on Ba Na Hill in Danang, Vietnam. Ba Na Hill mountain resort is a favorite destination for touristsЦельнотуристическая оболочка
Они пьют змеиный яд и убиваются на мопедах. Что ждет россиян во Вьетнаме
Россиян лишили горящих путевок в Турцию
Объявлена стоимость рекламного ролика о Крыме
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Два самолета столкнулись в аэропорту Чикаго
Все материалы
Из жизни
Детектив по-австралийски
В городке на краю земли пропал человек. Под подозрением все 11 жителей
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного
Скейтборд спас подростка от удара молнии
Лев в зоопарке попытался избавиться от отдыхающего ребенка
Маленькая птичка растерзала живую змею на глазах у туристки
Все материалы
BMW M8: невиданная акула
История суперкара BMW, которого не было
Самые популярные автомобили в мире
17 самых продаваемых машин в шести классах
Тест нового Kia Ceed с турбомотором и «роботом»
Знакомимся с хэтчбеком нового поколения, который хочет превзойти Golf и Focus
Злодей, чемпион и ловелас
Чуть не женился на русской, чуть не остался без головы — Алонсо покидает Формулу
Renault Logan стал «внедорожником» с 20-сантиметровым клиренсом
BMW раскрыла подробности о новой «трешке»
Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta
Все материалы
Пожили и хватит
Россияне помешались в погоне за дешевой ипотекой. Скоро это закончится
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Все материалы