Завершился предпоследний этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

Завершился предпоследний, четырнадцатый этап самой протяженной в мире этапной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены преодолели расстояние в 689 километров, проехав от Благовещенска до Хабаровска. Этап стал последним для россиянина Владимира Гусева — у спортсмена случился рецидив травмы колена и сошел с трассы. Первым к финишу добрался испанец Патрисио Дусе.

Пятнадцатый и последний этап стартует в Хабаровске. Спортсменам предстоит преодолеть участок длиной 766 км от Хабаровска до Владивостока.

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