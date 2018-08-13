Завершился двенадцатый этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

Завершился двенадцатый этап Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018 — самой протяженной в мире этапной велогонки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены преодолели дистанцию в 658 километров от Улан-Удэ до Читы. Дополнительные трудности для велосипедистов стали особенности рельефа.

Первое место по итогам гонки стал россиянин Владимир Гусев. Тем не менее, в общем зачете ситуация прежняя — первое место занимает немец Пьер Бишшоф, вторая строчка у датского спортсмена Микаэля Кнудсена, а третье место сохраняет Марсело Соарес из Бразилии.

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