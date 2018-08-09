Завершились очередные этапы велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

Завершились десятый и одиннадцатый этапы велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На десятом этапе, протяженностью 1095 километров, спортсмены преодолели путь от Красноярская до Иркутска. Победителем этапа стан немец Пьер Бишшоф. Вторым пришел Микаэль Кнудсен, представляющий Данию. Третьим финишировал Марсело Соарес из Бразилии.

В следующем одиннадцатом этапе спортсменам предстояло преодолеть 447 от Иркутстка до Улан-Удэ. Утром 9 августа гонка завершилась: первое место вновь досталось Бишоффу. Кнудсен и Соарес заняли второе и третье места соответственно.

Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018 является самой протяженной этапной велогонкой в мире.

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