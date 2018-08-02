Лидер Red Bull Trans Siberian Extreme сошел с седьмого этапа

Российский велогонщик Владимир Гусев, лидировавший в ультрамарафонской веломногодневке Red Bull Trans Siberian Extreme (RBTSE), сошел седьмого этапа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У Гусева возникли проблемы с коленом. Получив медицинскую помощь, он принял решение продолжить гонку. После его схода зачет возглавил немец Пьер Бишофф, одержавший победу на седьмом этапе. Отрезок протянулся от Омска до Новосибирска, участники преодолели 619 километров.

Восьмой этап Новосибирск — Томск является самым коротким во всей гонке. Его протяженность составляет 260 километров.

RBTSE — самая протяженная в мире гонка, общая дистанция составляет 9100 километров. Путь участников проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.

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