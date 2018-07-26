Завершились два этапа Red Bull Trans Siberian Extreme 2018

25 июля завершился второй этап ультрамарафонской веломногодневки Red Bull Trans Siberian Extreme (RBTSE) 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидером гонки после двух пройденных этапов стал россиянин Гусев Владимир, на втором месте расположился серебряный призер RBTSE-2017, немец Бишофф Пьер, на третьем — датчанин Кнудсен Микаель. Участники преодолели 314 километров от Москвы до Нижнего Новгорода в рамках первого этапа, и 391 километр от Нижнего Новгорода до Казани в рамках второго.

Третий этап стартовал 26 июля. Ожидается, что он продлится сутки. Участники соревнования преодолеют расстояние в 693 километров до Перми.

RBTSE — самая протяженная гонка, общая протяженность 15 этапов составляет 9100 километров. Путь участников проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.

Гонка проводится с 2013 года. Победителем RBTSE-2017 стал россиянин Алексей Щебелин. Спортсмен преодолел 9156 километров за 312 часов 16 минут 58 секунд.

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