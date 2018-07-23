Велогонщики Red Bull Trans Siberian Extreme проедут от Москвы до Владивостока

24 июля в Москве c площади Революции стартует ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans Siberian Extreme (RBTSE). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

RBTSE — самая протяженная гонка, общая протяженность 15 этапов составляет 9100 километров. Путь участников пройдет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.

Для участия в гонке заявились шесть атлетов: победитель Race Across America-2016, серебряный призер RBTSE-2017 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE-2016 и 2017 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), российский шоссейный велогонщик Владимир Гусев, участник RBTSE-2017 Микаэль Кнудсен (Дания), а также Патрисио Дусе (Испания) и Амит Самарт (Индия).

Гонка проводится с 2013 года. Победителем RBTSE-2017 стал россиянин Алексей Щебелин. Спортсмен преодолел 9156 километров за 312 часов 16 минут 58 секунд.

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