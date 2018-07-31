Завершились еще два этапа Red Bull Trans Siberian Extreme

31 июля завершился шестой этап ультрамарафонской веломногодневки Red Bull Trans Siberian Extreme (RBTSE) 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидером гонки после шести пройденных этапов остается россиянин Гусев Владимир, на втором месте расположился серебряный призер RBTSE-2017, немец Бишофф Пьер, на третьем — датчанин Кнудсен Микаель. Участники преодолели 319 километров от Екатеринбурга до Тюмени в рамках пятого этапа, и 619 километров от Тюмени до Омска в рамках шестого.

Седьмой этап стартует 31 июля в Омске в 19:00 по московскому времени (22:00 по омскому). Участники соревнования преодолеют расстояние в 619 километров до Новосибирска.

RBTSE — самая протяженная гонка, общая протяженность 15 этапов составляет 9100 километров. Путь участников проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.

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