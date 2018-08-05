Завершился девятый этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

Завершился очередной этап самой протяженной в мире велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

4 августа завершился девятый этап велогонки. Спортсмены преодолели расстояние в 559 километров от Томска до Красноярска. Победителем стал россиянин Владимир Гусев. Вторым финишировал немец Пьер Бишофф. Третьим стал представитель Дании Микаэль Кнудсен.

В восьмом этапе, завершившемся 2 августа, приняли участие шестеро спортсменов. На преодоление дистанции у них ушло 25 дней. Победителем стал также Гусев, вторым пришел бразилец Марсело Флорентино Соарес, третьим стал Кнудсен. Лидер общего зачета Бишофф пришел четвертым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!