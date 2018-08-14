Завершился «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018

«Королевский» этап самой протяженной в мире этапной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme завершился победой немца Пьера Бишорффа, который финишировал с рекордным результатом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсмен проехал 1368 км от Читы до Свободного за 49 часов, 46 минут и 35 секунд. Также финишировать сумели датчанин Микаэль Кнудсен, бразилец Марсело Флорентино Соарес и индиец Амит Самарт. По ходу дистанции сошли россиянин Владимир Гусев и Патрисио Дусе из Испании.

Лидером в генеральной классификации остается Бишофф. Кнудсен отстает от него более чем на 17 часов.

Предпоследний этап гонки стартовал в Благовещенске. Ожидается, что участок длиной 689 км до Хабаровска спортсмены преодолеют за 23 часа.

RBTSE — самая протяженная гонка, общая протяженность 15 этапов составляет 9100 километров. Путь участников проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.

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