В Японии стартовал чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

В Японии состоялся первый этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Победителем стал американец Кэмерон Нааш.

Соревнования прошли в Йокогаме и завершились 8 декабря. Второе место занял канадец Кайл Кроксалл, третьим финишировал другой американец Максвелл Данн. Россиянин Герман Титов показал шестое время — это лучший результат среди соотечественников с 2014 года.

Действующий чемпион мира канадец Скотт Кроксалл выбыл из борьбы на четвертьфинальной стадии, оставшись на девятом месте в общем зачете. Титов дошел до полуфинала. Другие россияне Дмитрий Мурлычкин, Денис Новожилов, Павел Крюков и Владислав Кочуков выбыли из борьбы в первом раунде.

В женском зачете победу праздновала американка Аманда Трунзо, опередив двух представительниц Канады — Жаклин Лежер и Мириам Трепанье, показавших второй и третий результат соответственно. Лучшая из двух россиянок Виктория Сенотрусова прошла квалификацию и прекратила борьбу в четвертьфинале, став четырнадцатой. Татьяна Леушина заняла в итоговом протоколе 21-е из 26 позиций.

Следующий этап чемпионата мира пройдет в австрийском Юденбурге 5-6 января 2019 года.

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