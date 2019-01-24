В «Игоре» стартует этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

На петербургском курорте «Игора» стартует этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соревнования пройдут с 25 по 26 января. 25 января в борьбу вступят юниоры и команды. 26 января состоятся финальные заезды в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин.

Трасса петербургского курорта включает в себя пять крутых поворотов, трамплины, а также элементы step-up и U-turn. Перепад высот на трассе составляет 35 метров. За победу на этапе спортсмены получат по 500 очков.

В прошлом году лучшим среди мужчин на российском этапе чемпионата мира на курорте «Игора» стал швейцарец Патрик Мерц, среди женщин — россиянка Елена Иванова.

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