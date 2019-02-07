Этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках пройдет в Бостоне

Этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice пройдет на стадионе впервые в истории проведения турнира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Этап ЧМ пройдет в Бостоне на стадионе Fenway Park. Специально для соревнований по скоростному спуску на коньках внутри арены была построена искуственная трасса высотой в 350 метров. Этот этап Red Bull Crashed Ice относится к категории ATSX-1000 — его победитель получит 1000 очков в общий зачет турнира.

Лучшим среди российских спортсменов в общем зачете является Герман Титов. Он занимает девятую строчку в турнирной таблице. Денис Новожилов и Дмитрий Мурычкин занимаю 25-е и 26-е места соответственно.

Соревнования пройдут 8 и 9 февраля в Бостоне.

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