Сычев затосковал по дедовщине в российском футболе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев порассуждал о молодежном футболе в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению 35-летнего Сычева, сегодняшним молодым футболистам многое «мешает идти прямым курсом». «Дедовщины сегодня нет, и это плохо. Раньше юношеский задор взрослые наставники направляли в нужное русло. Я лично буду всегда благодарен людям, которые давали советы», — признался футболист.

Основной проблемой при этом Сычев назвал «глобализацию». «Каждый выбирает то, что хочет. И это неправильно», — подчеркнул он.

Сычев известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив». Форвард также выступал в Европе, защищая цвета французского «Марселя». Большую часть карьеры форвард провел в «Локомотиве» — с 2004 по 2015 год. При этом Сычев трижды уходил в аренды. В составе железнодорожников футболист выигрывал чемпионат России в 2004-м. Вместе со сборной России форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.

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