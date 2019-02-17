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Опоздавший на старт российский биатлонист пропустит очередной старт

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Евгений Гараничев

Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

О недомогании 31-летнего спортсмена заявил тренер резервной сборной России Сергей Белозёров. По его словам, у Гараничева боли в горле. Вместо него в эстафете побежит 24-летний Александр Поварницын.

Смешанная эстафета пройдет в ночь на 18 февраля. Состав сборной России, заявленный на данное соревнование выглядит следующим образом: Александр Логинов, Поварницын, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.

17 февраля Гараничев опоздал на гонку преследования. Спортсмен был дисквалифицирован и подвергнут критике со стороны журналистов и экспертов. В спринте же биатлонист показал лучший результат среди россиян. Гараничев финишировал 15-м.

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