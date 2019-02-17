Посольство отреагировало на появление российского флага на соборе в Солсбери

Появление российского флага на соборе в английском городе Солсбери — провокация. Об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря посольства, никакой официальной информации на этот счет нет. «Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация», — отметил дипломат.

Он также отметил, что спустя почти год после инцидента в Солсбери британская сторона так и не предоставила никаких доказательств причастности России к случившемуся.

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Ранее 17 февраля сообщалось, что неизвестные повесили гигантский российский флаг на строительных лесах, установленных у одного из корпусов Солсберийского собора. Триколор был повешен ночью, его заметили утром прохожие. К 9:00 по местному времени его сняли.

Бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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