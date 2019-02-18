Россиянка посадила своего ребенка-инвалида в клетку

Жительница одного из хуторов Красноармейского района Кубани держала своего ребенка, страдающего эпилепсией и ДЦП, в специально изготовленной клетке. По данному факту проводится проверка, сообщает местная газета «Голос правды».

По данным издания, соседи женщины обратились в соцзащиту, потому что долгое время не видели ее на улице с дочкой-инвалидом. Социальные работники, приехавшие на вызов, увидели, что четырехлетняя девочка содержится в деревянной клетке. Конструкцию с небольшой дверцей для ребенка россиянка заказала одному из местных мастеров.

Мать объяснила свои действия стремлением оградить больного ребенка от возможных травм. По ее мнению, опасность для дочери составляет даже тепловая пушка, которой отапливается квартира.

Местные жители рассказали изданию, что старшая дочь хуторянки «хорошо учится и выглядит опрятной». Женщина получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере около 20 тысяч рублей.

Комиссия по делам несовершеннолетних занимается выяснением обстоятельств случившегося.

В январе жительница Хабаровска подарила новорожденную дочь подруге по причине нехватки денег и была приговорена к трем годам лишения свободы условно. Ребенка изъяли у матери и поместили в специализированный дом ребенка. Хабаровчанку признали виновной по части 2 статьи 127.1 УК («Торговля людьми — иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»)

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