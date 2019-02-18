Бывший чемпион UFC объяснил поражение на 26-й секунде боя

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кейн Веласкес во время пресс-конференции, доступной на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата, объяснил поражение от Фрэнсиса Нганну на турнире UFC on ESPN.

Веласкес сказал, что во время поединка у него «выскочило колено», поэтому он не смог его продолжить. Также боец подчеркнул, что Нганну не нанес ему ни одного удара, который бы заставил его пошатнуться. «Он даже не задел меня. Это все из-за колена», — подчеркнул американец.

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Бой состоялся в ночь на 18 февраля в американском Финиксе. Веласкес проиграл на 26-й секунде поединка. Нганну записал на свой счет девятую победу нокаутом в карьере. Для Веласкеса поражение стало третьим в карьере.

Веласкес — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Бой с Нганну стал для него первым за три года: в последний раз спортсмен выходил в октагон в июле 2016-го.

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