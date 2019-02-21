Намерение бывшего чемпиона UFC покинуть спорт связали с Нурмагомедовым

Журналист ESPN Ариель Хельвани заявил, что желание канадского бойца смешанного стиля (MMA) Жоржа Сен-Пьера уйти из спорта связано с неудачей по организации поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом обозреватель написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сен-Пьер надеялся обеспечить себе супербой против Хабиба. Однако, когда план не удался, он решил уйти. Ждите подробностей», — написал Хельвани.

Материалы по теме «Эта война не закончится никогда» Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера

20 февраля стало известно, что Сен-Пьер готов объявить о завершении карьеры в MMA на пресс-конференции. Нурмагомедов отреагировал на известие, разместив в своем Instagram-аккаунте обращение к канадцу. В нем россиянин предлагает Сен-Пьеру провести поединок.

В начале февраля канадец положительно высказался в адрес россиянина и заявил, что хотел бы боя с Нурмагомедовым. Тем не менее, он допустил, что организации поединка может помешать Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

37-летний Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в среднем весе и двукратный чемпион организации в полусреднем. Свой последний бой он провел в ноябре 2017-го. Нурмагомедов — непобежденный боец (27 побед). Он успел завоевать титул чемпиона UFC в легком весе и провести защиту пояса в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!