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Культовый клип Freestyler обновили на его 20-летие

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Спустя 20 лет после выхода оригинального клипа Freestyler на композицию Bomfunk MC's в сети появился обновленный вариант ролика. Видео размещено на YouTube-канале бельгийской телекоммуникационной компании Telenet YUGO.

Видеоряд клипа повторяет оригинал за рядом исключений. Если 20 лет назад подросток в метро управлял временем при помощи пульта от плеера, то в новой версии героиня изменяет пространство и время со своего смартфона.

В новом клипе, как и в изначальном, роль наблюдателя играет участник Bomfunk MC’s Рэймонд Ибэнкс. Также в клипе появляются «пасхалки», вроде постера с героем популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» Арато Андрашем, предлагающим «освободиться от боли», и журнала, на обложке которого фотография яйца, поставившего мировой рекорд по количеству лайков в Instagram.

Примечательно, что под видео чаще других появляются русскоязычные комментарии. Пользователи жалуются, как они постарели c 1999 года, а также спорят, какой вариант клипа лучше.

За три дня ролик набрал более 600 тысяч просмотров.

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