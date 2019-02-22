США пообещали остановить доминирование России и Китая в Арктике

США не позволят России и Китаю доминировать в Арктике. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, передает Washington Examiner.

По его словам, Северный морской путь — не чье-то озеро, и к региону должен быть равный доступ у всех стран, входящих в Арктический совет. «Русские считают Арктику своими владениями. Но на самом деле это международная территория, и потому мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой», — заявил Фогго.

Он добавил, что Китай также хочет использовать Северный морской путь. Адмирал указал, что Пекин, который имеет лишь статус наблюдателя в совете, заинтересован в «получении своей доли». Это в том числе связано с тем, что у китайцев множество судов, которые могут проходить через Арктику.

В то же время американские компании не заинтересованы в использовании «Полярного шелкового пути», поскольку его воды слишком мелкие, отметил командующий.

18 февраля сообщалось, что численность британских войск в Арктике увеличат для защиты северного фланга НАТО от России. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отмечал, что диапазон российских военных возможностей не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе.

В ноябре 2018-го президент Владимир Путин отметил важность Арктики для России и заявил об укреплении присутствия страны в регионе. По его словам, там реализуются научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его освоению, а также амбициозные инфраструктурные проекты.

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