Фанаты обличили «фантастических тварей» в «Спартаке»

Фанаты московского «Спартака» расклеили по Москве баннеры с изображением руководства клуба и некоторых игроков. Плакат был стилизован под афишу к фильму франшизы «Фантастические твари». Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте Russian Ultras.

По данным источника, на улицах столицы появилось около тысячи таких баннеров. На них изображены вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, футболисты Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. На некоторых плакатах вместо последнего изображен владелец красно-белых Леонид Федун.

К названию «Фантастические твари» фанаты также добавили вопрос: «И когда они покинут "Спартак"?».

Болельщики московского клуба не раз выступали против руководства и футболистов по ходу сезона-2018/2019. Так, в ноябре они потребовали продать полузащитника Глушакова, которого считали виновником увольнения тренера Массимо Карреры. Также они критиковали руководство за слабую работу. В конце того же месяца фанат Мирослав Голунов выбежал на поле в матче Лиги Европы и ударил Глушакова.

«Спартак» после увольнения Карреры возглавил Олег Кононов. Перед зимней паузой клуб шел четвертым в турнирной таблице чемпионата России.

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