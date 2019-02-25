Директора московской школы избили в кабинете металлическим прутом

В одной из московских школ на директора напал неизвестный мужчина, пришедший к ней на прием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Женщину избили металлическим прутом.

По информации телеканала, нападавшего удалось задержать. Подробности случившегося устанавливаются.

По информации «Пятого канала», пострадавшая Любовь Егорова. Напавшего на нее мужчину сотрудники школы смогли задержать до приезда полиции. Егорову осмотрели врачи, официальной информации насчет случившегося пока не поступало.

Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что инцидент произошел в школе №2109. В школе проводится проверка, ученики сообщили, что в здании работают полицейские.

В мае 2018 года выпускник напал с ножом на директора школы в селе Новоберезовское Забайкальского края. Ему якобы не понравилась характеристика, которую ему написал директор школы, поэтому он и совершил нападение. Пострадавший оказался в реанимации.

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