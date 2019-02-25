Избиение директора московской школы объяснили недовольством зарплатой

Сестра напавшего на директора столичной школы № 2109 Любовь Егорову объяснила причины случившегося. По словам воспитательницы Альбины Власовой, брат вступился за нее после новости об уменьшении жалованья. Об этом педагог рассказала в понедельник, 25 февраля, «Москве 24».

«Мне дали подписать бумагу о том, что моя зарплата должна понизиться на семь тысяч, на каком основании, я не поняла», — пояснила сотрудница школы и сообщила, что ее перевели в другую дошкольную группу.

Власова рассказала, что одна растит ребенка, поэтому потеря части дохода для нее значима. Брат, отметила она, не выдержал «несправедливости» и решил выяснить причины такого решения. Педагог добавила, что он живет с ней и не работает: «не потому, что не хочет, а потому, что не платят».

О нападении на Егорову стало известно днем в понедельник. Мужчина пришел к ней на прием и избил металлическим прутом (по другим данным — газовым ключом в пакете). Прибывшие на место врачи оказали директору первую помощь и увезли в больницу. Злоумышленника задержали.

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