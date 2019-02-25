Получивший пощечину от Александра Емельяненко вступился за бойца

Посетитель мастер-класса российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко прокомментировал инцидент, в котором он получил пощечину от спортсмена. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Молодой человек отметил, что неудачно пошутил в адрес 37-летнего бойца. По его мнению, эпизод является «мелким инцидентом» и не достоин внимания со стороны СМИ и общественности. «Не ведитесь на всякую ерунду. Кстати, тренировка отличная была. Всем спорта и спокойствия», — заключил он.

24 февраля в сети появились кадры, на которых Емельяненко наносит удар партнеру по мастер-классу. Поведение бойца вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Емельяненко — действующий боец MMA. Он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений.

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