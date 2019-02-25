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Кокорина и Мамаева предложили отправить в Рязань вместо СИЗО

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Депутат Госдумы Александр Шерин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с ходатайством об изменении меры пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Парламентарий предлагает отправить обоих спортсменов под домашний арест в Рязань и предоставить им возможность работать с местными футболистами. Предполагается, что Кокорин и Мамаев будут содержаться на территории базы футбольного клуба «Рязань». По мнению Шерина, данная мера позволит спортсменам «встать на путь исправления».

14 февраля Мамаев принял участие в футбольном матче в СИЗО «Бутырка». Футболист «Краснодара» сыграл за обе команды арестантов, забив в общей сложности семь мячей.

Кокорин и Мамаев — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они содержатся в СИЗО с октября 2018-го. Арест спортсменов неоднократно продлевался.

Футболисты учинили две драки в столице. Сперва у них возник конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой. Затем в одной из московских кофеен у Кокорина и Мамаева началась драка с чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

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