Боец UFC признался в вере в плоскую Землю

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Крон Грейси заявил, что верит в то, что Земля является плоской. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

Боец при этом оговорился, что не является активным пропагандистом данной конспирологической теории. «На самом деле никто не знает правды. Нужно, наверное, залезть на ракету, взлететь и посмотреть», — считает 30-летний спортсмен. Он затрудняется поверить в то, что Земля вращается вокруг собственной оси.

Грейси впервые прокомментировал взгляды в популярном СМИ. Ранее о вере в «плоскую Землю» бразилец говорил в подкасте американского тренера по борьбе Эдди Браво.

Грейси дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 17 февраля. Бразилец задушил американца Алекса Касереса и записал на счет пятую победу в карьере. Грейси не потерпел ни одного поражения в MMA. До выступлений в Америке бразилец дрался в японской организации Rizin. Грейси — сын Риксона Грейси, известного по выступлениям в Pride.

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