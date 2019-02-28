Порошенко сорвал шапку с головы девушки и рассмешил пользователей сети

Президент Украины Петр Порошенко сорвал шапку с девушки во время встречи с избирателями. Видео с моментом инцидента разместила пользователь YouTube Тетяна Висоцька.

На кадрах шестисекундного ролика видно, как президент здоровается с людьми на митинге. Когда он поравнялся с девушкой, та прокричала вопрос «За что вы преследуете Анатолия Шария», Порошенко сорвал с нее шапку и пошел дальше.

Выходку украинского лидера оценили комментаторы под роликом: «Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку — станешь президентом﻿», «Шарий Петю до инфаркта доведет», «Хорошо, хоть не украл шапочку-то﻿», «Шутя шапочку сорвал. А мог ведь бритвой по шее»

26 февраля Порошенко нахамил пожаловавшимся на невыплату зарплат шахтерам. В ответ на недовольный возглас из толпы президент потребовал, чтобы к нему привели кричавшего и добавил: «Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина».

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