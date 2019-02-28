Полицейские рассказали о самых глупых преступниках

Сотрудники полиции поделились в сети историями о самых глупых преступниках, которых они когда-либо встречали. Тред с байками от полицейских опубликовали на Reddit.

Один из пользователей под ником CollectandRun рассказал о грабителе банкомата, который украл 15 240 долларов (более одного миллиона рублей) и положил точно такую же сумму на свой личный счет в ограбленный банк на следующее утро.

Девушка с ником dorvekowi поведала историю о своем парне, который приехал забирать друга из тюрьмы на украденной машине. По ее словам, он припарковался рядом с полицейским и на следующий день попал в новости как самый «тупой преступник в городе». Девушка отметила, что узнала об этом, загуглив имя своего парня. Она добавила, что рассталась с ним после того, как ей стало известно об этой истории.

Пользователь с ником DrMonsi рассказал о друге-швейцарце, который решил подшутить над гостями. Он направил винтовку на входную дверь, надеясь устроить розыгрыш, но вместо ожидаемых друзей встретил полицейских. Оказалось, что они приехали на вызов из-за звонка соседей, пожаловавшихся на громкую музыку в его доме. Швейцарец лишился винтовки и заплатил штраф.

Пост про глупых преступников набрал более 34 тысяч лайков и около 6 тысяч комментариев.

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