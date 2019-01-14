Мать пристыдила чихающих людей и прослыла глупой

Британка раскритиковала людей, которые чихают в общественных местах. В своем агрессивном посте на форуме для родителей Mumsnet она потребовала, чтобы люди сдерживали этот защитный рефлекс. На популярную публикацию обратил внимание таблоид Mirror.

В своей записи молодая мать заявила, что чихающие — это ее больная тема. «Не говорите, что люди не могут удержаться от чихания, потому что, если вас не заставляют, вы АБСОЛЮТНО точно можете», — заключила она. Также, по ее мнению, многие люди «облизывают сумки в супермаркете», а это негигиенично.

Завсегдатаи форума поразились такому взгляду на естественные явления. «О да, извините, моя больная тема — люди, которые судят других за невольное чихание», — пошутил один из комментаторов.

Некоторые согласились с тем, что не прикрывать рот во время чихания невежливо, однако сдерживаться в таких случаях нельзя. Они сошлись во мнении, что идея «внутреннего чихания» могла прийти в голову только очень глупому человеку. Один из юзеров рассказал, что давить в себе этот рефлекс — вредно для здоровья.

Пользователей также позабавило выражение об облизывании сумок в магазинах. Немногие поняли, что речь об открывании пакетов мокрыми от слюны пальцами. Они принялись шутить над неловким выражением. «Иногда я разворачиваю пакеты с сыпучими продуктами или же хлебобулочные изделия, тщательно ласкаю языком внутреннюю часть каждого из них, а затем снова складываю все обратно», — посмеялся один из комментаторов.

Ранее другая посетительница форума удивила комментаторов своей привычкой есть сладкое в ванной. По ее словам, поедание десертов в горячей ванне доставляет ей невероятное удовольствие.

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