Российский банкрот отсудил миллионы у компании из США

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск авиакомпании «Трансаэро» о взыскании 20,8 миллиона рублей с американской консалтинговой компании McKinsey. Об этом говорится в определении суда.

По заявлению конкурсного управляющего «Трансаэро» Алексея Белокопыта суд признал недействительной сделкой платеж авиакомпании ответчику по договору об оказании консультационных услуг от 24 февраля 2016 года. Детали сделки не раскрываются.

Ранее «Трансаэро» пыталась взыскать с McKinsey аванс в размере 29,5 миллиона рублей по договору от 10 октября 2014 года. В январе Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение об отказе в иске.

Летом 2015 года, когда правительство в очередной раз обсуждало финансовые проблемы «Трансаэро», авиакомпания объявила о подготовке актуализированной бизнес-модели для выхода из долгового кризиса. Соавтором модели была McKinsey.

В конце октября 2015 года Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта, признав невозможным осуществление деятельности компании. Совокупный долг «Трансаэро» на тот момент превышал 250 миллиардов рублей, на правительственном совещании было принято решение о начале процедуры банкротства компании.

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