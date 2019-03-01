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Раскрыта дата выхода AirPods 2

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Компания Apple начнет продажу наушников AirPods 2 29 марта. Об этом сообщает испанское издание Applesfera.

Издание предполагает, что Apple проведет презентацию AirPods 2 и других новинок в понедельник, 25 марта, после чего устройства практически сразу появятся в магазинах. Так, издание ссылается на данные одного из поставщиков, у которого указывается, что «жизненный цикл» первой версии AirPods подойдет к концу 28 марта, после чего их перестанут продавать.

Одной из особенностей новых AirPods должна стать поддержка беспроводной зарядки, которую анонсировали еще в сентябре 2017 года. Тогда же показали и само устройство беспроводной зарядки AirPower, однако к концу 2018 года Apple убрала всякое упоминание гаджета с сайта. Ожидается, что в марте компания проведет презентацию, на которой покажет новые iPad mini и повторно анонсирует AirPower.

Первая версия беспроводных наушников AirPods была представлена в сентябре 2016 года, в продажу они поступили в декабре того же года. Наушники поставляются вместе с кейсом, который одновременно служит для подзарядки гаджета. Они способны проработать на одном заряде до пяти часов. При этом кейс способен обеспечить еще 19 часов работы наушников.

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