На Украине озаботились исчезновением украинцев

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что существование украинской нации находится под угрозой. Его слова передает РИА Новости.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — заявил он.

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Турчинов отметил падение рождаемости на семь процентов, рост числа абортов, количество которых сейчас составляет около ста тысяч в год. «За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается. До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки заграницу; 3,2 миллиона уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину», — рассказал он.

По словам Турчинова, Украина заняла 29 место в мире по показателю старения населения и одно из первых по сокращению количества трудоспособного населения.

По данным Госслужбы статистики Украины на 2018 год, население страны составляет 42,198 миллиона человек. Таким образом, около 20 процентов украинцев уехали из республики.

В апреле сообщалось, что число проживающих в России украинцев превысило три миллиона человек.

В сентябре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из Украины уезжает около миллиона граждан и назвал эту ситуацию катастрофической.

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