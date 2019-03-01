Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео

Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями. Видео опубликовала в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

На кадрах видно, как глава государства с улыбкой хлопнул мужчину по плечу, схватил за нос и пошел дальше.

По словам Высоцкой, это видео было снято до того, как Порошенко сорвал шапку с головы девушки. Это тоже произошло на встрече с жителями Запорожья.

«Свидетельство того, что неуважение к людям со стороны президента — это систематическое явление», — отметила журналиста.

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