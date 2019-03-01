Белоруссия задумалась об аналоге евро с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к введению новой валюты, общей для его страны и для России, сообщает ТАСС.

«Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас [в России] рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль», — сказал Лукашенко.

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По его словам, эмиссионный центр может находиться в Санкт-Петербурге: «Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России [Владимира Путина], мой любимый город. Пусть там будет».

Также белорусский президент высказался за дальнейшую интеграцию двух стран, но при этом отметил, что полное объединение было бы не желательно и не будет поддержано белорусами: 98 процентов из них, по его словам, проголосуют «против» на гипотетическом референдуме о слиянии с Россией.

Союз, по мнению Лукашенко, должен строиться на принципах равноправия. При этом у России нет «никаких намерений поглотить» Белоруссию, добавил глава государства.

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