Глава UFC забраковал бой Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт развеял слухи относительно следующего поединка ирландского бойца Конора Макгрегора. Его слова передает ESPN.

По словам Уайта, бой между Макгрегором и американцем Дональдом Серроне на данный момент не является приоритетом для организации, хотя он в курсе, что оба спортсмена уже говорили об этом. «Пока этого боя нет даже близко. Мы ищем другого соперника для Серроне», — заявил Уайт.

Оба бойца выразили готовность встретиться в октагоне в социальных сетях. По слухам, их поединок должен был стать первым после окончания дисквалификации Макгрегора. Также ирландец выразил желание провести поединок с бывшим чемпионом UFC бразильцем Андерсоном Силвой.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, не сумев завоевать титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за возникшей после боя потасовки, ирландец получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в 50 тысяч долларов.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC. При этом ирландец выигрывал титул в двух разных весовых категориях. На его счету 24 победы в октагоне. Он уступал всего четыре раза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!