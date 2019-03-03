Пилот разбившегося с футболистом Салой самолета оказался неучем

Пилот самолета, потерпевшего крушение с футболистом «Кардифф Сити» Эмилиано Салой на борту, летал без лицензии коммерческого пилота. Об этом сообщает The Independent.

В результате расследования по делу погибшего спортсмена выяснилось, что пилот не имел права перевозить коммерческих пассажиров на территории Евросоюза.

Уже имея удостоверение частного пилота, 59-летний Дэвид Ибботсон обучался на коммерческого летчика в британской летной школе Крэнфилд (Cranfield Flying School) с декабря 2012 года по июль 2014-го. Он был отчислен из школы, провалив экзамен по теоретической подготовке. Через два года Ибботсон намеревался продолжить обучение, но так этого и не сделал.

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«Частные пилоты средних лет часто заканчивают курс теории, чтобы обучиться на коммерческого пилота и зарабатывать деньги, будучи летчиком или инструктором», — пояснил руководитель курса Стюарт И. Смит (Stuart E Smith).

Самолет с Салой на борту разбился 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.

Тело футболиста обнаружили 4 февраля, тело летчика до сих пор не найдено.

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