Алмазный миллиардер умер во время косметической операции

В Париже во время операции по увеличению полового члена умер бельгийский предприниматель Эхуд Ари Ланиадо (Ehud Arye Laniado). Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Причиной смерти стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции в гениталии. Медики пытались реанимировать 65-летнего миллиардера, но не смогли ему помочь. Компания Omega Diamonds, которую возглавлял покойный, подтвердила его гибель. Ожидается, что Ланиадо похоронят на родине — в Израиле.

Эхуд Ланиадо сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. В 2015 году миллиардер продал на аукционе редкий бриллиант «Голубая луна Жозефины» массой 12,03 карата за 48,4 миллиона долларов (3,1 миллиарда рублей). Среди прочего, ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако, стоивший около 35 миллионов евро (2,6 миллиарда рублей).

В 2013 году Ланиадо и его делового партнера обвинили в уклонении от уплаты налогов. Чтобы избежать наказания, им пришлось возместить 160 миллионов евро (12 миллиардов рублей). Также миллиардера подозревали в предоставлении таможне ложных или неполных сведений при импорте алмазов из Анголы и Конго.

Несмотря на богатство, миллиардер очень стеснялся небольшого роста, пишет Daily Mail со ссылкой на приятеля покойного. «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», — утверждает он.

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