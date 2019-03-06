Главный по Венесуэле в США поверил в деньги Мадуро из «Лексус Вованиала»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Серию переговоров они провели от лица президента Швейцарии Уэли Маурера. Аудиозапись была представлена в сюжете телеканала «Россия 24».

Беседа состоялась 19 февраля. Пранкеры от имени главы Швейцарии заявили, что в вымышленном банке «Лимпопо» (Limpopo) находятся счета правительства Венесуэлы, в том числе нефтяной госкомпании PVDSA. Швейцарская сторона якобы не видит в этом нарушений законодательства, заверили Кузнецов и Столяров.

По словам Абрамса, Вашингтон настаивает на блокировке этих счетов. Кроме того, спецпосланник пригрозил, что США могут подать иск против Берна.

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После этого пранкеры согласились заблокировать счета при условии предоставления санкционного списка США в отношении граждан Венесуэлы. В ответ они выслали собственный список венесуэльских чиновников, счета которых были обнаружены в банках Швейцарии. В нем, в частности, фигурировали телеведущая Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков, бывший адвокат Марк Фейгин, а также герои сериалов.

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«Также, в этом списке мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро в Швейцарии», — признались Кузнецов и Столяров. В беседе они также заявили, что в Фонде Нурлана Байдильда (выпускник проекта «Бизнес-молодость» и создатель тренинговой компании Tender First — прим. «Ленты.ру») хранятся личные активы Мадуро.

В общении с пранкерами принимал участие посол «нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо. Он дал интервью агентству Bloomberg и разместил информацию в Twitter о фонде Байдильда.

Абрамс, в свою очередь, дал понять пранкерам, что Вашингтон не намерен вводить войска в Венесуэлу.

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