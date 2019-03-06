Главный по Венесуэле в США поверил в деньги Мадуро из «Лексус Вованиала»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Серию переговоров они провели от лица президента Швейцарии Уэли Маурера. Аудиозапись была представлена в сюжете телеканала «Россия 24».
Беседа состоялась 19 февраля. Пранкеры от имени главы Швейцарии заявили, что в вымышленном банке «Лимпопо» (Limpopo) находятся счета правительства Венесуэлы, в том числе нефтяной госкомпании PVDSA. Швейцарская сторона якобы не видит в этом нарушений законодательства, заверили Кузнецов и Столяров.
По словам Абрамса, Вашингтон настаивает на блокировке этих счетов. Кроме того, спецпосланник пригрозил, что США могут подать иск против Берна.
После этого пранкеры согласились заблокировать счета при условии предоставления санкционного списка США в отношении граждан Венесуэлы. В ответ они выслали собственный список венесуэльских чиновников, счета которых были обнаружены в банках Швейцарии. В нем, в частности, фигурировали телеведущая Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков, бывший адвокат Марк Фейгин, а также герои сериалов.
«Также, в этом списке мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро в Швейцарии», — признались Кузнецов и Столяров. В беседе они также заявили, что в Фонде Нурлана Байдильда (выпускник проекта «Бизнес-молодость» и создатель тренинговой компании Tender First — прим. «Ленты.ру») хранятся личные активы Мадуро.
В общении с пранкерами принимал участие посол «нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо. Он дал интервью агентству Bloomberg и разместил информацию в Twitter о фонде Байдильда.
Абрамс, в свою очередь, дал понять пранкерам, что Вашингтон не намерен вводить войска в Венесуэлу.