Глава ОЗХО рассказал российским пранкерам о происхождении яда для Скрипалей

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю признался российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус), что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло быть изготовлено в любой стране. Аудиозапись разговора Узюмджю с пранкерами опубликована на их канале на YouTube.

«По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой», — заявил глава ОЗХО в ходе беседы.

Он также признал, что теоретически данное вещество могло быть произведено даже в США. «В любой стране, где есть специалисты-химики, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, общедоступно», — пояснил Узюмджю.

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Он подчеркнул, что для производства подобного вещества необходимы высококвалифицированные специалисты и лаборатория хорошего уровня.

Ранее в апреле ОЗХО подтвердила версию британского правительства, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом. Британская сторона уверена, что результаты экспертизы ОЗХО подтверждают версию Лондона об отравлении Скрипалей именно «Новичком». В обнародованной части доклада организации тип вещества не уточняется.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!