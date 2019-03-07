Дагестанца задержали за угрозы в Instagram организаторам концертов

Ахмед Исрапилов, ведущий страницу «Имамат Дагестана» (ИД) в Instagram, задержан в Дагестане в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремизму. Об этом в четверг, 7 марта, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

По словам собеседника редакции, дело об экстремизме в отношении Исрапилова связано, в частности, с угрозами в адрес организаторов концертов. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС) города Махачкала.

Помимо Исрапилова, оперативно-следственные мероприятия проводятся и по другим активным участникам сообщества ИД в Instagram. Источник пояснил, что возбуждение дела связано с угрозами, систематически публикуемыми на странице.

Материалы по теме «Улицы пропитаны порохом и шлюхами» Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых

В разное время их мишенями становились организаторы и участники концертов, фестивалей и спектаклей — как планируемых, так и проводимых в Дагестане. Причем страница ИД привлекла внимание правоохранительных органов еще до резонансной отмены концерта Егора Крида в Махачкале из-за угроз.

Постепенно силовики установили администратора и наиболее активных участников сообщества ИД, после чего начались задержания.

В Центре по противодействию экстремизму МВД Дагестана ТАСС подтвердили задержание Исрапилова силами полицейских и сотрудников регионального управления ФСБ России.

При этом в ведомстве не уточнили, связано ли задержание с угрозами в адрес организаторов культурных мероприятий. Однако в центре пояснили, что Исрапилов был задержан после получения ведомством двух лингвистических экспертиз. Обе подтвердили, что в призывах подозреваемого имеется экстремистский характер.

14 сентября 2018 года сообщалось, что полицейские задержали 19-летнего уроженца Дагестана, публиковавшего в соцсетях угрозы из-за концерта хип-хоп-исполнителя Егора Крида, запланированного в Махачкале.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!