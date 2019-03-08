Российский стадион признан лучшим в мире

«Волгоград Арена» признана лучшим стадионом мира по версии портала StadiumDB. Результаты зрительского голосования доступны в Twitter-аккаунте издания.

В тройку лучших попали еще два российских стадиона. Второе место заняла «Самара Арена», третье — стадион «Нижний Новгород». Впервые в истории голосования в тройке лидеров оказались стадионы из одной страны.

В голосовании экспертов «Самара-Арена» также попала в тройку призеров, заняв третье место. Лучшей была признана венгерская арена DVTK-stadion, второе место занял стадион Suzhou OSC Stadium в Китае.

«Самара Арена» — домашний стадион клуба «Крылья Советов», выступающего в Российской премьер-лиге. Во время чемпионата мира-2018 арена приняла четыре матча группового этапа турнира, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018. Стоимость возведения составила 16,367 миллиарда рублей. На ней прошли четыре матча группового турнира.

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