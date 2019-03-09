Российская сноубордистка превзошла олимпийскую чемпионку

Российская сноубордистка Милена Быкова завоевала золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летняя Быкова опередила представительницу Чехии Эстер Ледецкую. Третье место досталось немецкой спортсменке Кайенне Лох. Ей удалось превзойти российскую сноубордистку Наталью Соболеву.

На Олимпиаде в Пхенчхане Ледецкая завоевала золото в этой же дисциплине. Быкова тогда показала девятый результат.

Россиянка выигрывала золото и серебро на чемпионатах мира среди юниоров. Она также приняла участие в Универсиаде в Красноярске в 2019 году, где выиграла соревнования в параллельном слаломе.

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